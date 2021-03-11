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Gündem Otobüste koltuk sınırı kaldırıldı
Gündem

Otobüste koltuk sınırı kaldırıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle şehirlerarası otobüslere getirilen yüzde 50 koltuk sınırı, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile kaldırıldı. Otobüsler artık tüm koltuklarını yolcularına satabilecek. Uygulama ile pahalı olan bilet fiyatları da kısa vadede normale dönebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:04:00 -
Otobüste koltuk sınırı kaldırıldı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Kademeli normalleşme sürecinin ardından belirlenen bölgelerde, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması artık uygulanmayacak. Salgının başladığı ilk günlerden itibaren toplu ulaşım araçlarında sosyal yaklaşma mesafesi kapsamında yüzde 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile kaldırıldı. Otobüsler, artık ruhsatlarında belirtilen tüm koltuklarını müşterilerine satabilecek. Uygulama ile hem yurt içi turizmin önü açılırken hem de pahalı olan bilet fiyatlarının kısa sürede normale dönmesine neden olacak.

65 yaşa izin belgesi devam edecek

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, "İçişleri Bakanlığının 8 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırılmıştır. Yolcular zaten otobüslere HES kodu kontrolü yapılarak alınıyor. Otobüsler her seferinde de dezenfekte ediliyor. Otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske de bulunduruluyor. Yolcuların maske kullanımı zorunluluğu denetleniyor. Personelin her seferde ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafında hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde tüm tedbirler uygulanıyor" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi ile kayıtlı olan taşıtlarda kapasite sınırlaması kaldırıldı ancak 65 yaş üstü yolcular, HES koduna ek olarak seyahat izin belgesi almaya devam edecek.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

dürüst

Covid adı altında millete bu işkenceleri çektirenlerden hesap sorulmayacakmı.Çıktığı günden bu güne tek gerçek kaldı o da Covid adı.Bii Geets kim ki Dünyayı Covid sopasıyla yönetiyor.Sorun dünya liderlerinin sorunu.
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