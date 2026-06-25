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Yaşam Otobüste fenalaştı! Kalbi duran yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Yaşam

Otobüste fenalaştı! Kalbi duran yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

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Malatya’da belediye otobüsünde rahatsızlanan 60 yaşındaki Mehdiye Genco için şoför Erdoğan Küllü güzergahını değiştirerek aracı hızla hastaneye sürdü.

Malatya’da belediye otobüsünde fenalaşan yolcu için şoför hattını bırakıp acil servisin yolunu tuttu.

 

Olay, dün öğle saatlerinde, Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent güzergahında olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri A.Ş.'ye (MOTAŞ) ait otobüste meydana geldi. Erdoğan Küllü idaresindeki otobüs, seyir halindeyken yolculardan Suriye uyruklu Mehdiye Genco, aniden rahatsızlandı. Diğer yolcuların durumu şoföre belirtmesi üzerine Küllü, güzergahını değiştirip otobüsü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Acil servisin önüne yanaşan otobüsün içerisinde kalp krizi geçirerek kalbi duran Genco'ya, ilk müdahaleyi o sırada acil servis önünde bulunan Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yunus Karayılan yaptı. Karayılan'ın uyguladığı kalp masajı ile yeniden nabız alınan Mehdiye Genco, hastane personeli tarafından sedyeyle götürüldüğü acil serviste tedaviye alındı. O anlar, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

 

“Hastamızı hastaneye ulaştırdım”

Mehdiye Genco'yu otobüsle hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Erdoğan Küllü, o an insan hayatını düşündüğünü belirterek, "2 yıldır MOTAŞ bünyesinde çalışıyorum. 28 E Samanköy Konteynerkent güzergahında çalışırken, otobüs içerisinde arkadan seslerin geldiğini duydum. Yolcuların durumu belirtmesi ile bir yolcumuzun rahatsızlandığını fark ettik. O an tek düşündüğüm yolcumuzun hayatını kurtarmak adına elimden geleni yapmaktı. Otobüsteki yolcularımızın da desteğiyle güzergah dışına çıkarak hastaneye ulaştık. Hepsinin amacı insan hayatıydı. Amirlerimizin daha önce verdiği talimatları doğrultusunda bu tür olaylarda güzergah dışına çıkabileceğimizi biliyorduk. Ben de insan hayatı için güzergah dışına çıkarak, hastamızı hastaneye ulaştırdım. Gittiğimizde yolcumuzun kalbi durmuştu. Sağlık görevlilerimizin gerekli müdahaleyi yaptıklarını gördüm. Şu an da aldığım bilgiye göre de yolcumuzun durumu iyiymiş. Çok mutlu oldum. MOTAŞ ailesi için insan hayatını kurtarmak, gurur verici bir olaydır. Bir daha olsa yine yaparım. Çünkü bizim işimiz, sadece yolcu taşımak değil. İnsanlarla kaynaşmak ve her konuda hizmet vermektir. MOTAŞ ailesi olarak bu tür olaylarda gerekli duyarlılığımızı göstermeye her daim devam edeceğiz" diye konuştu.

Ayrıca Mehdiye Genco'nun yapılan anjiyo sonrası tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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