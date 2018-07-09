Otobüsle traktör çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yaşanan feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:08
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
YARALILAR ARASINDA 3 YAŞINDA ÇOCUK DA VAR
Ali Uluk (45) idaresindeki 32 EF 098 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Dinar karayolunun 60. kilometresinde, İbrahim Ayan (50) yönetimindeki 03 L 1373 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Uluk ve Ayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Kayacan Biliç (21), Hüseyin Sinanoğlu (77) ve Muhammed Asaf Sağlam (3) yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden sürücülerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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