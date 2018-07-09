THY - İmaj
0553 313 94 23

Otobüsle traktör çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yaşanan feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:08
Otobüsle traktör çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

YARALILAR ARASINDA 3 YAŞINDA ÇOCUK DA VAR

Ali Uluk (45) idaresindeki 32 EF 098 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Dinar karayolunun 60. kilometresinde, İbrahim Ayan (50) yönetimindeki 03 L 1373 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Uluk ve Ayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Kayacan Biliç (21), Hüseyin Sinanoğlu (77) ve Muhammed Asaf Sağlam (3) yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:08
  1. Afyon
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    1. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    2. Turp suyunun faydaları nelerdir?
    3. Ali Koç sinirlenerek masadan kalktı!..
    4. 10 turistten biri Alanya’ya geliyor
    5. Antalya'da çocuk tacizcisine linç..
    6. CEO’nun ‘sosyal medyadaki ustalığı’..
    7. Zorunlu BES’te sıra KOBİ’lerin “K”sına..
    8. Turkcell’den yenilikçi hamleler
    9. Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif: 1..
    10. Anne-babalar çocukları iyi eğitmeli
    11. Vodafone geleceğin yazılımcılarını..
    12. O 'sefer' dedi Allah 'zafer' verdi!
    13. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden o..
    14. Fenerbahçe'de mutlu son! İmzalar atıldı
    15. Rejimden açıklama: İsrail Uçağını..
    16. 5. Filo kapıda! Savaş çanları çalıyor
    17. ‘Babayiğit’ler bu hafta toplanıyor
    18. Otomobilde umut yaz kampanyalarında
    19. Doktorla konuşurken dikkat! 6 bin 580..
    20. Honda Civic HB zengin donanımlara..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"