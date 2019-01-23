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"Otobüsçü ve minibüsçüler yeni KDV oranlarını bekliyor"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, başta otobüsçü ve minibüsçüler olmak üzere şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan bütün esnafın yeni KDV oranlarının bir an önce açıklanmasını beklediğini bildirdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:38
"Otobüsçü ve minibüsçüler yeni KDV oranlarını bekliyor"

Apaydın, yazılı açıklamasında, taşımacı esnafının vergi yükünün yüksek olduğunu belirtti.

Hasılat esaslı yeni KDV sisteminin 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesine rağmen yeni KDV oranlarının henüz açıklanmadığına dikkati çeken Apaydın, "Başta otobüsçü ve minibüsçü esnafımız olmak üzere şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan bütün esnafımız yeni KDV oranlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanımız hasılat esaslı sistemde şehir içi toplu taşımada KDV oranının yüzde 1,5 olacağı müjdesini vermişti. Kanun yürürlüğe girdi ama KDV oranları açıklanmadığı için fiilen uygulanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, Avrupa'da toplu taşıma sektörünün vergisel olarak desteklendiği ve bu ülkelerin bir kısmında KDV uygulanmadığını, bir kısmında ise çok düşük KDV oranlarının olduğunu aktardı.

Sektörde kartlı sistemler yaygınlaşıp kayıt dışılık azaldıkça vergi yükünün aşırı boyutlara ulaştığını vurgulayan Apaydın, "Vergi yükü azaltılırsa sektörde vergiye gönüllü uyum da hızla artacaktır." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:38
  1. Fevzi Apaydın
  2. KDV
  3. TŞOF
  4. vergi

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