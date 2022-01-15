  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otobüs şoförüne saldırmıştı... Adliye'ye götürüldü
Yerel

Otobüs şoförüne saldırmıştı... Adliye'ye götürüldü

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün sürücüsünü darp eden zanlı Adliye'ye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 16:02:00 -
Otobüs şoförüne saldırmıştı... Adliye'ye götürüldü

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün sürücüsünü darp eden zanlının kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi'nde seyreden 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartıştı.

Yolu tıkadığı için İETT otobüsünün yoldan geçememesi ve korna çalması üzerine zanlı, silah çekip otobüs şoförüne küfür etti. Ardından şoförü darp eden zanlı aracına binerek kaçtı.

Olay yerine gelen Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, incelemeler sonucunda şüphelinin Ali İshak E. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin, zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu arada, vatandaşlar sosyal medyaya yansıyan olay görüntüleriyle ilgili zanlıya tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay