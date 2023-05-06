Otobüs, otobüs değil uyuşturucu deposu!
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 16 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada iki valizde 16 kilo 100 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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