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Siyaset Otobüs kullanan Muharrem İnce, kural tanımadı!
Siyaset

Otobüs kullanan Muharrem İnce, kural tanımadı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, otobüs kullandığı anları paylaştı. Trafikte seyreden İnce'nin kuralları ihlal ettiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:45:00 -

 yeniakit.com.tr 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, karayolu ile Niksar'dan Malatya'ya giderken parti otobüsünü kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Paylaştığı videoya not düşen Muharrem İnce, “Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım” ifadelerini kullandı.

Kuralları ihlal etti

İnce'nin otobüs kullanırken kurallara riayet etmediği görüldü. Kuralları hiçe sayan Muharrem İnce, emniyet kemeri takmadı. 

Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, İnce'nin kötü örnek teşkil ettiğini söyleyerek emniyet kemeri takmayan Memleket Partisi liderini eleştirdi.

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