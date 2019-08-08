Otobüs kazasında hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi memleketine gönderildi Büyükçekmece’de yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Büyükçekmece’de yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Şam’ın cenazesinin memleketi İzmir’de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak önce manav stantlarına, ardından da aydınlatma diğerine çarpmıştı.

Kazada THY kabin memuru Didem Şam hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Didem Şam’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Didem Şam’ın cenazesi eşi Rıdvan Şam tarafından alındı. Rıdvan Şam’ın iş arkadaşları Adli Tıp Kurumunda Şam’ı yalnız bırakmadı. Büyük üzüntü yaşayan Rıdvan Şam taziyeleri kabul etti. Didem Şam’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi İzmir’e gönderildi.

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