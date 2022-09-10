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Yerel Otobüs ile traktör çarpıştı: Bir ölü, 12 yaralı
Yerel

Otobüs ile traktör çarpıştı: Bir ölü, 12 yaralı

Kastamonu'da otobüs ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 09:14:00 -
Otobüs ile traktör çarpıştı: Bir ölü, 12 yaralı

Kaza, Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Hamzabey köyü mevkiinde meydana geldi.

S.G. idaresindeki yolcu otobüsü, A.K'nin kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, traktörde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan 12 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

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