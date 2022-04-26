Otobüs biletleri ne kadar? Bayramda en ucuz otobüs bileti ne kadar?
Ramazan bayramı öncesinde otobüs bileti arayışları başladı. Pek çok kişi tatili ailesinin, sevdiklerinin yanında geçirmek istiyor. Bu sebeple otobüs biletlerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. En ucuz otobüs bileti ne kadar? İstanbul Ankara otobüs bileti fiyatı güncel | İstanbul Giresun otobüs bileti ne kadar 2 Mayıs
2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı idrak edilecek. Ramazan bayramında memleketlerine gitmek isteyenler ise otobüs bileti fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı öncesi otobüs biletleri ne kadar?
Otobüs biletleri ne kadar? Bayramda en ucuz otobüs bileti ne kadar?
İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatları 300 ile 370 TL arasında değişiyor.
İstanbul-Trabzon otobüs bileti fiyatları 450 ile 580 TL arasında değişiyor.
İstanbul-İzmir otobüs bileti fiyatları 320 ile 410 TL arasında değişiyor.
İstanbul-Diyarbakır otobüs bileti fiyatları 500 ile 600 TL arasında değişiyor.
İstanbul-Kars otobüs bileti fiyatları 500 ile 600 TL arasında değişiyor.
Ankara-Trabzon otobüs bileti fiyatları 340 ile 450 TL arasında değişiyor.
Ankara-İzmir otobüs bileti fiyatları 200 ile 240 TL arasında değişiyor.
Antalya-İstanbul otobüs bileti fiyatları 350 ile 400 TL arasında değişiyor.
Antalya-Trabzon otobüs bileti fiyatları 500 ile 520 TL arasında değişiyor.
İzmir-Kars otobüs bileti fiyatları 500 ile 600 TL arasında değişiyor.
İzmir-Sivas otobüs bileti fiyatları 450 ile 470 TL arasında değişiyor.
Sivas-İstanbul otobüs bileti fiyatları 500 ile 520 TL arasında değişiyor.
Kayseri-Kocaeli otobüs bileti fiyatları 280 ile 350 TL arasında değişiyor.
Kayseri-Erzurum otobüs bileti fiyatları 230 ile 450 TL arasında değişiyor.