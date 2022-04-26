Otobüs biletleri ne kadar? Bayramda en ucuz otobüs bileti ne kadar?

Ramazan bayramı öncesinde otobüs bileti arayışları başladı. Pek çok kişi tatili ailesinin, sevdiklerinin yanında geçirmek istiyor. Bu sebeple otobüs biletlerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. En ucuz otobüs bileti ne kadar? İstanbul Ankara otobüs bileti fiyatı güncel | İstanbul Giresun otobüs bileti ne kadar 2 Mayıs