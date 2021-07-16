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Seyahat Otobüs bayram ek seferleri var mı? Ek otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
Seyahat

Otobüs bayram ek seferleri var mı? Ek otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Otobüs bilet fiyatları bayram tatilinin bu akşam başlayacak oması nedeniyle merak ediliyor. Açıklanan karara göre, Tavan fiyat üç ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. Kurban Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep söz konusu. Memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs ek seferlerini sorgulamaya başladı. Peki otobüs bayram ek seferleri var mı? Otobüs ek seferler ne zaman açılacak? Ek otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:24:00 - 2021-07-16 14:24:57
Otobüs bayram ek seferleri var mı? Ek otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Bayramda ek otobüs seferleri var mı? Ek otobüs seferleri olacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tavan fiyat üç ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.

Ek otobüs seferleri ne zaman başlayacak? 

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi. İnsanların pandemiden dolayı uzun bir süredir evlerinde zaman geçirdiğini belirten Özcan, "İnsanlar bayağı sıkıldı, memleketlerine gitmek istiyorlar. 9 günlük bayram tatilini insanlar bekliyorlar." diye konuştu.

Özcan, normalleşmeyle birlikte seferlerin arttığını hatırlatarak, şöyle devam etti; Dün seferlerimiz 1500'e çıktı. Yarından itibaren sefer sayılarımız daha da artacak. Ek seferlerle birlikte sayılar daha da yükselecek. Firmaların Kurban Bayramı biletleri bitmiş durumda. Ek seferlerin biletleri satılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar dönüş biletlerini de aldılar. Ek seferlerle yolcularımızı İstanbul'da bırakmayacağız. Memleketine gitmek isteyen her yolcuyu göndereceğiz. Otobüslerimiz şu anda dolu gidip geliyor. Bayramda günlük 2 bin 200 seferin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Ek seferler için genelge 9-31 Temmuz tarihi için yayınlandı. Genelgenin erken yayınlanması satışlarımıza çok yaradı ve yolcuların da mağdur olmaması anlamına geliyor. 

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