Otobüs açık şartı kalktı mı? Otobüs açık bilet nasıl kullanılır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otobüs biletleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre, Otobüs biletleri, yolculuk saatine kadar açık bilete çevrilebilecek. Otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunluluğu bulunuyordu. Alınan kararla, açık bilet için saat şartı kaldırıldı.

Korona olan yolculara biletleri ne zamana kadar verilecek?

Bu kapsamda, önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek.