Oto yıkamada çevreci çözüm! Yeni keşfetti

İki yıl önce otomobilini yıkatmak için oto yıkamacıya giden Caner Özer, aracı yıkanırken çok fazla suyun israf edildiğini gördü. Eve geldiğinde suların kesik olması nedeniyle iki gün boyunca ikiz bebeklerinin temizlik ihtiyaçlarını asgari miktarda suyla karşılamak zorunda kalan Özer, önemini yaşayarak anladığı suyun israf edilmesini engellemek için sistem tasarladı.

Özer, bir aracın temizlenmesi için gerekli bez, elektrikli süpürge, basınçlı su tabancası gibi tüm ekipmanı tasarımında topladı.

Bu yöntemdeki basınçlı su tabancası kirin aracın yüzeyden kabartılması sağlayacak basıncı en az suyu kullanarak yapıyor. Tabancanın ucuna takılan başlık, aracın boyutu ve kirlerinin zorluğuna göre farklılık gösteriyor. Sistemle basınçlı oto yıkama yönteminde bir araç için harcanan 60 litre yerine yıkama 4 litre su ile yapılabiliyor. Böylece 1 araç için harcanan suyla 15 araç yıkanabiliyor.

PROTOTİPİ APATMANIN BODRUMUNDA YAPTI

Makine mühendisi Caner Özer, AA muhabirine, umarsız harcanan suyun insanların günlük hayatında ne kadar önemli olduğunu fark ettikten sonra bir mühendis olarak oto yıkamalardaki su israfına çözüm bulmak için kolları sıvadığını anlattı.

Sistemin ilk prototipini apartmanın bodrum katında, zaman zaman arkadaşlarının atölyelerini gece saatlerinde kullanarak yaptığını belirten Özer, 1 yıllık çalışma sonucu sistemin son halini aldığını dile getirdi.

Özer, sık kullanılan oto yıkama sisteminde aracın kir durumu ve fiziki büyüklüğünden bağımsız olarak tek prensiple çalıştığını ifade ederek, bunun da suyu mümkün olduğunca basınçlı hale getirip temizliği suya yaptırmak olduğunu söyledi.

Oto yıkamalarda su tüketimiyle iş gücücünün ters orantılı olduğunu aktaran Özer, "Benzin istasyonlarında yer alan tünel oto yıkamalarda hiç insan yok. Bir araç için ortalama 200 litre su tüketilir. Basınçlı sistemlerde de araç için ortalama 60 litre ila 80 litre miktarında su tüketilir. Çalışan, suyu aracın üzerine yöneltmekle sorumludur. Temizlik su ile yapılır. Bizim sistemimizde özel tabancamız kiri kabartmaya yetecek tazyikte su atar. Çalışan bezlerle kabartılan kiri aracın üzerinden alır." diye konuştu.

"GÜNLÜK 10 BİN TON SU TASARRUFU MÜMKÜN"

Özer, "Otto" adı verilen sistemde aracın temizlik durumuna göre farklı başlıklar takılı su tabancaları kullanıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 22 milyon araç var. Günde bunların sadece yüzde 1'inin yıkandığını düşünürsek 200 bin aracın yıkanmasından bahsediyoruz. Bu araçları 60 litre harcayarak yıkadığımız taktirde 13 bin ton civarında su kullanılıyor. Bu sistemde ise günlük su tasarrufumuz 10 bin tonun üzerinde. 10 bin ton demek 20 bin çocuğun bir yıllık içme suyu anlamına geliyor. Amacımız bu sistemi Türkiye'de, hatta dünyada yaygınlaştırarak her gün binlerce çocuğun yıllık içme suyunu tasarruf etmek. Bugün suyumuz var ama araştırmalar önümüzdeki senelerde biz bekleyen kuraklığı bildiriyor. Bugünden bu sistemi kurmaya başlarsak o gün geldiğinde bunun faydasını görürüz."

FİKİR BAMBUYLA HIZLANDI

Sistemini Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi Bambu Hızlandırıcı ve Ön Kuluçka Merkezi'ne götürerek iş modeli ve saha doğrulama çalışmalarını yapan Özer, girişiminin projeler arasında en hızlı ticarileşebilir, en yenilikçi proje seçildiğini aktardı.

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Uzmanı Ezgi Gülay da merkezin girişimcilerin filizlenmiş fikirlerinin olgunlaşmasına ve ticarileşmesine katkı sağlayan bir merkez olduğunu vurgulayarak, girişimcilere iş fikirlerinin hızlanmasına yönelik iş modeli oluşturma ve geliştirme, müşteri doğrulama, ürün pazar uyumları, pazar çıkış stratejileri gibi çeşitli alanlarda eğitim ve danışmanlık desteği sağladıklarını kaydetti.