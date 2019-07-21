Trabzon’un Yenimahalle Fuar Alanı’nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesine ait oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor. Yaz öncesi yaklaşık 300 aracın bulunduğu oto pazarında Temmuz ayı itibariyle bu sayı yarı yarıya gerilerken, durgun dönemin Ağustos ayında da süreceği belirtildi.

Özellikle yayla mevsimi olması ve yaklaşan fındık hasadı oto pazarına ilgiyi azaltırken, oto fiyatları hemen hemen değişmedi. Yaklaşık 3 ay öncesine kadar satılan araçların fiyatlarında fazla bir değişiklik olmazken, yaz öncesi 300 kadar olan araç sayısı yarıya kadar gerileyerek 150 rakamına düştü. Oto pazarında sezonun en durgun dönemlerinin Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu belirtilirken, Eylül ayı itibariyle satışların da canlanacağı kaydedildi. Oto pazarında fiyatların 7 ila 60 bin TL arasında değiştiği gözlendi.