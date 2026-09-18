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Gündem Otizmli Tufan’ı 4. kattan aşağı mı attılar? Ablası ile erkek arkadaşı tutuklandı
Gündem

Otizmli Tufan’ı 4. kattan aşağı mı attılar? Ablası ile erkek arkadaşı tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Otizmli Tufan’ı 4. kattan aşağı mı attılar? Ablası ile erkek arkadaşı tutuklandı

Sivas’ta oturdukları apartmanın 4. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Otizmli Tufan Kümbetlioğlu’nun 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile ablasının 17 yaşındaki erkek arkadaşı T.S., "cinayet" şüphesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu. Otizmli çocuğun can verdiği şüpheli ölüm anı ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Otizmli Tufan Kümbetlioğlu, oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kümbetlioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tufan Kümbetlioğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Olayı şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, olay sırasında evde bulunan çocuğun ablası S.N.K. (14) ile yanında misafir olarak bulunan T.S. (17) adlı erkek gözaltına aldı. Abla ve arkadaşı tutuklandı. 

Öte yandan Tufan Kümbetlioğlu'nun düştüğü anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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