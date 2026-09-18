Emniyet teşkilatında geniş çaplı atama: 39 ilin müdürü değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. Aynı kapsamda TÜİK Başkan Yardımcılığı ve Türkiye’nin Kenya Büyükelçiliği için de atama yapıldı.
İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 39 ilin emniyet yönetiminde değişikliğe gidildi. Yeni atamalarla İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Arıbaş, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Celal Özcan, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne Serdar Büyükleblebici getirildi.
Diyarbakır’ın yeni emniyet müdürü Murat Mutlu olurken, Kayseri’ye Sinan Ergen, Van’a Aytekin Canıtez ve Samsun’a Faruk Aydın atandı.
İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE YENİ İSİMLER
Karar kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne Faruk Karaduman, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne Serkan Karaman, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne Ali Süllü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne Nihat Özen getirildi. Kahramanmaraş’a Beyti Kalaycı, Mardin’e Mustafa Varol, Batman’a Yusuf Fatih Atay, Şırnak’a ise Yavuz Doğan atandı.
Karadeniz illerindeki atamalarla Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne İbrahim Kaba, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne İsmail Karasakal, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne Recep Tecimer ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne Bülent Gürcan getirildi. Karabük’te Osman Tınmazol, Gümüşhane’de Mehmet Yüksel, Bayburt’ta Ayhan Karaduman yeni il emniyet müdürleri oldu.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne Barış Erkol, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne Osman Elbir, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne Ali Erkan Aktaşgül ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne Kenan Şengül atandı. Nevşehir’in yeni emniyet müdürü ise Sinan Dallı oldu.
ERZURUM’DAN YALOVA’YA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne Mahmut Ay, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne Esat Feryadi Doköz, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Darendeli ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne Hikmet Ataman getirildi. Muş’a Cemal Dalman, Iğdır’a Eraslan Er, Kilis’e Arslan Bağrıaçık atandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Gökhan Demirtola, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne Arif Hakan Tandoğan ve Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne Gökhan Dedebağı getirildi. Yalova’da Yusuf Topcan, Kırklareli’nde Mustafa Çakır görevlendirildi.
TÜİK VE KENYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATAMA
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Bu göreve Cihat Erce İşbaşar atandı.
Türkiye’nin Kenya nezdindeki büyükelçisi ise Selin Özaydın oldu.