F-16 savaş uçağı düştü!
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ABD'nin Michigan eyaletinde bir F-16 savaş uçağı düştü.
ABD'nin Michigan eyaletinde bir F-16 savaş uçağı düştü.
Yerel medyaya göre ABD'nin Michigan eyaletinin kuzeyinde bir F-16 savaş uçağı düştü.
Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı ve durumu stabil olarak hastaneye kaldırıldı. Bölge sakinlerine evlerinde kalmaları ve pencerelerini kapalı tutmaları emredildi.
Olayın nedenlerine ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Kaynak: Haber7