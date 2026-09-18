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Artık vakit geçirmek yok: 10 dakika sonra kapılar açılacak!

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Artık vakit geçirmek yok: 10 dakika sonra kapılar açılacak!

ABD'nin New York kentinde umumi tuvaletlerde yeni bir uygulama kullanıma sunulacak. Yeni uygulamada, halka açık tuvaletlerde 10 dakikanın sonunda kapı otomatik olarak açılacak.

#1
Foto - Artık vakit geçirmek yok: 10 dakika sonra kapılar açılacak!

New York'ta kamuya açık alanlarda tuvalet ihtiyacını karşılamak amacıyla 17 yeni modüler tuvaletin kurulumu başladı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani tarafından duyurulan proje kapsamında hayata geçirilecek tuvaletler, yoğun kullanılan meydan ve bölgelerde ücretsiz olarak hizmet verecek.

#2
Foto - Artık vakit geçirmek yok: 10 dakika sonra kapılar açılacak!

Yeni sistemde kullanıcıların tuvaleti uzun süre meşgul etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Her bir ünitede 10 dakikalık kullanım süresi bulunacak. Sürenin dolmasına yaklaşırken kullanıcıya uyarılar verilecek; son uyarının ardından süre tamamlandığında kapı otomatik olarak açılacak. Sistem, süre dolmadan önce ışıklı uyarılar da verecek.

#3
Foto - Artık vakit geçirmek yok: 10 dakika sonra kapılar açılacak!

Yeni modüler tuvaletlerde akan suya sahip lavabo, sifonlu tuvalet, iklimlendirme sistemi ve bebek bakım ünitesi bulunacak. Ünitelerin taşınabilir olması sayesinde ihtiyaçların değişmesi halinde farklı bölgelere götürülebilecek veya kaldırılabilecek. Ayrıca tuvaletlerde temassız kullanım özellikleri ve müzik sistemi de yer alacak. Mamdani, sistemin duyurusunda tuvaletlerin uzun süre vakit geçirilecek alanlar olmadığını belirterek, “Burası kaydırma yapmak için bir yer değil” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Artık vakit geçirmek yok: 10 dakika sonra kapılar açılacak!

Projenin bir yıl süreli pilot uygulama olarak hayata geçirileceği belirtildi. İlk etapta Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan ve Staten Island'da toplam 17 noktada kurulması planlanıyor.

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