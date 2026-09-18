Artık vakit geçirmek yok: 10 dakika sonra kapılar açılacak!

Yeni modüler tuvaletlerde akan suya sahip lavabo, sifonlu tuvalet, iklimlendirme sistemi ve bebek bakım ünitesi bulunacak. Ünitelerin taşınabilir olması sayesinde ihtiyaçların değişmesi halinde farklı bölgelere götürülebilecek veya kaldırılabilecek. Ayrıca tuvaletlerde temassız kullanım özellikleri ve müzik sistemi de yer alacak. Mamdani, sistemin duyurusunda tuvaletlerin uzun süre vakit geçirilecek alanlar olmadığını belirterek, “Burası kaydırma yapmak için bir yer değil” ifadelerini kullandı.