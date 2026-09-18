18 Eylül 2022: Mustafa Dağıstanlı'nın vefatı (Eski Milli Güreşçi)

Mustafa Dağıstanlı 1931 yılında Samsun’da dünyaya geldi. Ailesi Avar Türklerinden olup Dağıstan göçmenidir. Dedesi Şeyh Şamil’in ordusunda savaşmıştır. Şeyh Şamil birkaç yüz kişi kalıncaya dek savaşıp teslim olduktan sonra dedesi de birkaç arkadaşıyla Samsun’a yerleşti. Babasını yedi yaşındayken kaybetti.







Güreşe küçük yaşta karakucakla, minder güreşine ise 18 yaşında deniz askerliği sırasında başladı. 1951’de 57 kiloda güreştiği Nasuh Akar’ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Milli mayoyu ilk kez 1953’de giydi. 1954’de Tokyo’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonasında serbest stilde, 1955’te Barselona’da düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda grekoromen stilde birincilik aldı. 1956’da Melbourne Olimpiyat Oyunları şampiyonu oldu. Altmış iki kiloya geçtikten sonra 1957’de İstanbul’da ve 1959’da Tahran’da Dünya şampiyonluklarını kazandı. Bu arada 1958’de Sofya’da hiç yenilgi almadan dünya ikincisi oldu. 1960’ta Roma Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyayı, ardından aynı yıl Burgaz’da Balkan şampiyonluğunu kazandı ve güreşi bıraktı.







Kendine has en iyi güreş teknikleri; Yerden kaldırıp ters sarma, Dana bağı dalış pozisyonuna girerken uygulamak olan Dağıstanlı, Türkiye’de yaptığı 320 güreşten 319’unu, uluslararası karşılaşmalarda yaptığı 73 güreşten de 70’ini kazandı. Serbest stilde hiç yenilgi almayan ve hiç tuş olmayan Dağıstanlı, güreştiği dönemde dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olarak kabul edildi.



Güreşi bıraktıktan sonra antrenörlük yaptı ve Türkiye Güreş Federasyonu’nda görev aldı. 1973-1980 yılları arası 15. ve 16. dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.







Uzun zaman hastalıkla mücadele eden eski milli güreşçi, olimpiyat ve dünya şampiyonu, milletvekili Mustafa Dağıstanlı, 18 Eylül 2022’de 91 yaşında vefat etti.