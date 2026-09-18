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Dünya Plajlar apar topar kapatıldı! Avustralya’da köpek balığı dehşeti!
Dünya

Plajlar apar topar kapatıldı! Avustralya’da köpek balığı dehşeti!

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Plajlar apar topar kapatıldı! Avustralya’da köpek balığı dehşeti!

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Sorrento Plajı açıklarında sörf yapan bir kişi köpek balığı saldırısında can verdi. Saldırının ardından bölgede arama çalışmaları başlatılırken, yerel yönetim plajları kapatma kararı aldı.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde köpek balığı saldırısına uğrayan bir sörfçü yaşamını yitirdi. Sorrento Plajı açıklarında meydana gelen saldırının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, yetkililer plajları geçici olarak kapattı.

SORRENTO PLAJI'NDA KÖPEK BALIĞI DEHŞETİ

Olay, Batı Avustralya eyaletindeki Sorrento Plajı açıklarında meydana geldi. Batı Avustralya Polisi, bir sörfçünün köpek balığı saldırısına uğradığını ve ardından havadan ve denizden arama çalışması başlatıldığını açıkladı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından saldırıya uğrayan sörfçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

 

PLAJLAR KAPATILDI

Popüler plajlardan biri olan Sorrento Plajı'ndaki saldırının ardından yerel yönetim, yetki alanındaki tüm plajların geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

HAZİRAN'DAN BU YANA 4'ÜNCÜ SALDIRI

Söz konusu olayın, haziran ayından bu yana Avustralya'da kayıtlara geçen 4'üncü köpek balığı saldırısı olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Geraldton kentinde bir sörfçü saldırıya uğramış ve ayağını kaybetmişti. Mayıs ayında Perth yakınlarındaki bir ada açıklarında 38 yaşındaki bir kişi, haziran ayında ise Batı Avustralya'nın güney kıyıları açıklarında zıpkınla avlanan 35 yaşındaki bir kişi köpek balığı saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti.

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