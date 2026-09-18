Çok sayıda tutuklama kararı! 11 milyar liralık bahis soruşturması
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Aydın merkezli, Ankara dahil 7 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 27’si tutuklandı. Soruşturmada, kiralanan banka hesapları üzerinden bahis ve sanal kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı tespit edildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para aktarılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KİRALIK HESAPLAR ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ
Soruşturma, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para aktarılmasının yanı sıra komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayan şüphelileri de kapsıyor.
İlk belirlemelere göre, başkalarından kiralanan banka hesapları aracılığıyla bu sitelere toplam 11 milyar lira aktarıldığı tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere ve çelik kasalara el konuldu.
ANKARA DAHİL 7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 12 Eylül’de 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Aydın, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 31 kişi yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.