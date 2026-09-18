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Gündem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs’tan İstanbul’a dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Uğur, işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada gözaltı işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında eski savcılar ile Kozinoğlu’nun cezaevindeki koğuş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlarda, Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile olay döneminde görev yapan eski savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan gözaltına alındı.

Hasan Atilla Uğur Kıbrıs’tan döndü

Hakkında gözaltı kararı verildiği sırada Kıbrıs’ta bulunan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise Türkiye’ye döndü.

Uğur daha önce yaptığı açıklamada İstanbul’a dönerek bildiklerini anlatacağını belirtmiş, hakkında verilen gözaltı kararını normal karşıladığını ifade etmişti.

Pasaport kontrolünde gözaltına alındı

Hasan Atilla Uğur’u taşıyan uçak saat 23.36’da havalimanına indi. Uğur, pasaport kontrolünün ardından gözaltına alınarak işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Uğur’un da gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen dört isim hakkında da işlem gerçekleştirilmiş oldu. Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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