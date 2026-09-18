Trump’tan İran mesajı: Önemli bir karar vereceğim

İran’la savaşı sona erdirmek amacıyla geniş çaplı bir saldırı seçeneğini değerlendirdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde askeri ve diplomatik seçeneklere ilişkin mesajlar verdi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan Trump, “Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu, büyük bir karar. Benim için her şey mümkün.” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN TUTUMUNU ÖĞRENMEK İSTİYOR

Trump, gelecek hafta New York’ta bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini ve görüşmenin İran konusundaki değerlendirmeleri açısından önem taşıdığını söyledi.

ABD medyasındaki haberlere göre toplantıya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderlerinin katılması bekleniyor.

“Bu ülkelerin nerede durduklarını ve durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum.” diyen Trump, ABD’nin söz konusu ülkeleri her zaman koruduğunu savundu.

ABLUKA VE DOĞRUDAN TEMAS İDDİASI

İran’a yönelik deniz ablukasının petrol ihracatını engellemesinden memnun olduğunu belirten Trump, ablukanın başlamasından bu yana İran’a hiçbir geminin ulaşmadığını ileri sürdü. Trump, geçiş girişiminde bulunan gemileri vurduklarını da iddia etti.

Askeri seçenekleri değerlendirdiğini söyleyen ABD Başkanı, diplomatik temasların sürdüğünü de savundu. İran’ın ABD ile doğrudan iletişim halinde olduğunu öne süren Trump, Tahran yönetiminin hâlâ anlaşma yapmak istediğini ifade etti.

Trump, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise “Görüşebilirim.” yanıtını verdi.

POLONYA’DA ABD ÜSSÜ İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Trump, Truth Social hesabından yaptığı ayrı bir paylaşımda Polonya’da ABD askeri üssü kurulmasına yönelik çalışmalarda önemli ilerleme sağlandığını açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin liderliğini öven Trump, üssün kurulması halinde yerinin çok yakında duyurulacağını belirtti. ABD Başkanı, bu gelişmenin iki ülke arasındaki ittifak açısından “tarihi” bir adım olacağını söyledi.

VARŞOVA’DAN DESTEK MESAJLARI

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, X hesabından Trump’a teşekkür ederek savunma işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını bildirdi. Nawrocki, Polonya hükümetinin üs için mümkün olan en iyi konumun sağlanması konusunda çalışacağını ifade etti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz de açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Trump ile Nawrocki arasındaki işbirliğinin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Kosiniak-Kamysz, kalıcı bir Amerikan üssü kurulmasına yönelik çabaları iki ülkenin stratejik ortaklığının önemli bir teyidi olarak değerlendirdi.