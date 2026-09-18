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İphone 18 Pro ve Pro Max resmen satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

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İphone 18 Pro ve Pro Max resmen satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Apple , 9 Eylül tarihindeki etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini resmen tanıtırken, modelin Türkiye fiyatı da belli oldu.

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Foto - İphone 18 Pro ve Pro Max resmen satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

SATIŞA ÇIKTI iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, bugün itibarıyla Türkiye'de satışa çıktı.

#2
Foto - İphone 18 Pro ve Pro Max resmen satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Ön sipariş döneminde verilen siparişlerin hazırlanma süreci başladı. iPhone 18 Pro ve Pro Max; siyah, gümüş, buzul ve yeni bordo renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

#3
Foto - İphone 18 Pro ve Pro Max resmen satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

iPhone 18 Pro fiyat listesi şu şekilde: 256 GB: 137.999 TL 512 GB: 154.999 TL 1 TB: 188.999 TL 2 TB: 243.999 TL iPhone 18 Pro Max fiyat listesi ise şöyle: 256 GB: 149.999 TL 512 GB: 166.999 TL 1 TB: 200.999 TL 2 TB: 255.999 TL

#4
Foto - İphone 18 Pro ve Pro Max resmen satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

iPHONE 18 PRO SERİSİ Telefonlar, 4K Dolby Vision HDR hızlandırılmış video kaydı yapabilecek. “Apple Reference Image” özelliği ise çekilen fotoğrafın değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılması için düzenlenemez bir referans görüntü oluşturacak. iPhone 18 Pro serisi, 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemciden güç alıyor. Apple, yeni işlemcinin önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği sunduğunu, 7 çekirdekli grafik biriminin ise yüzde 40’a kadar daha hızlı olduğunu açıkladı.

#5
Foto - İphone 18 Pro ve Pro Max resmen satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Yeni nesil buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı da önceki modele göre üç kat büyütüldü. Telefonlarda Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğinin yanı sıra Apple’ın geliştirdiği C2 hücresel modemi bulunuyor.

#6
Foto - İphone 18 Pro ve Pro Max resmen satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Apple’ın verilerine göre yalnızca eSIM kullanan iPhone 18 Pro, 36 saate; Pro Max ise 45 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. iPhone 18 Pro’nun kablolu bağlantıyla yaklaşık 15 dakikada, kablosuz olarak ise 30 dakikada yüzde 50 şarj olabildiği belirtildi. iOS 27 işletim sistemiyle gelecek modeller, Apple Intelligence destekli yeni Siri AI’ı da kullanacak. Küçültülen Dynamic Island aynı anda üç canlı etkinliği gösterebilecek

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