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Otelcilikte bir asrı geride bıraktılar

Otelcilik sektöründe dünya genelinde önde gelen markalardan olan Hilton, 100’üncü yılını kutluyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:57
Otelcilikte bir asrı geride bıraktılar

Otelcilik sektöründe dünya genelinde önde gelen markalardan olan Hilton, 100’üncü yılını kutluyor.Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, “Geçen yıllar içinde Hilton ve Türkiye arasında özel bir bağ oluştu” dedi.


1955 yılında Türkiye’de faaliyet başlayan Hilton, haziran ayında 100. yılını kutluyor.


Markanın geride bıraktığı bir asrı değerlendirmek amacıyla Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan İstanbul’da gazeteciler ile bir araya geldi.


Markanın Türkiye pazarına dahil olmasıyla İstanbul’a gelen yabancı turist sayılarının arttığını vurgulayan Armin Zerunyan “Bundan 64 yıl önce 1955 yılının haziran ayında Conrad Hilton’un, Avrupa’da genişleme planının bir parçası olarak hayata geçirdiği İstanbul Hilton, işletmesinin daha ilk yılında Türkiye’ye gelen yabancı turist katlanarak artmasını sağladı. Geçen yıllar içinde ise Hilton ve Türkiye arasında özel bir bağ oluştu. Otelimiz şehrin sosyal hayatını ve alışkanlıklarını değiştirdi. Hem iş hayatı hem de sosyal buluşma ve etkinliklerin önde gelen adresi oldu” dedi.


Hilton İstanbul Bosphorus’un ve genel olarak Hilton’un dinamizmine ve geleceğe yatırım yapan bir marka olduklarına dikkat çeken Zerunyan “Hilton kadın istihdamının artmasına da çok önem veriyor.HiltonShe, Women in Leadership gibi birçok program ve eğitim modülü ile kadın çalışanların ve kadın yöneticilerin arttırılması hedefleniyor. Ayrıca dünyanın en zengin online eğitim portallarından biri olan Hilton Üniversitesi ile takım arkadaşlarımıza yatırım yapıyoruz ve kendilerine geliştirmeleri için ciddi eğitim imkanları sunuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:57
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