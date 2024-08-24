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Sosyal Medya Öteki Suriye! Ülke parçalanmış bölünmüş umurlarında değil
Sosyal Medya

Öteki Suriye! Ülke parçalanmış bölünmüş umurlarında değil

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:38:00 -

Suriye'de düzenlenen tekno partide, alkolün etkisiyle kendisini müziğin ritmine bırakıp çılgınca dans eden gençler bölgeyi ziyaret eden turistin kamerasına yansıdı. Ülkesi parçalanırken eğlenen gençlerin durumu içler acısı

2010'da başlayan Arap Baharı hareketi tüm Orta Doğu'yu etkiledi.

Sokak hareketlerinin 2011'de sıçradığı Suriye o tarihten bu yana iç savaş içinde...

Halkına bomba yağdıran Suriye rejiminden kaçan milyonlarca insan mülteci konumuna düşerken, Suriyelilerin göçmen olarak yerleştiği ülkelerde de sosyolojik sorunlar ortaya çıktı.

SURİYEDE YAŞAM

Milyonlarca Suriyelinin yaşadığı Türkiye'de de göçmenlerin geleceği tartışmalara neden olurken Suriye'de yaşamını sürdürenlerin hayatları dikkat çekiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sık sık Lazkiye sahillerinde gününü gün eden ve gece hayatını çılgınca yaşayan Suriyelilerin görüntüleri sosyal medyaya düşüyor.

SURİYE'DE TEKONO MÜZİK PARTİSİ

Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Suriye'yi ziyaret eden bir turist, katıldığı tekno müzik partisinden görüntüler paylaştı.

Görüntülerde alkol alarak çılgınca eğlenen Suriyeli gençler dikkat çekerken, görüntüler yine sosyal medyada gündem oldu.

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