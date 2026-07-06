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Yerel Ot biçme kavgası kanlı bitti! Yengesini öldürdü, yeğeni ve çocuğunu ağır yaraladı
Yerel

Ot biçme kavgası kanlı bitti! Yengesini öldürdü, yeğeni ve çocuğunu ağır yaraladı

Yeniakit Publisher
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Ot biçme kavgası kanlı bitti! Yengesini öldürdü, yeğeni ve çocuğunu ağır yaraladı

Trabzon Düzköy'de akrabalar arasında ot biçme meselesi sebebiyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Trabzon’da ot biçme meselesi nedeniyle çıkan aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı.

 

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürgendağ mahallesinde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Gülle tabancayla yengesini vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem E.'yi (14) ise ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma E. ile oğlu Ekrem E. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Olayın ardından Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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