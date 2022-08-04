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Gündem ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu
Gündem

ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 02:28:00 -
ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

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