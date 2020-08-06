ÖSYM’den son dakika üniversite tercihi açıklaması üniversite tercihleri ne zaman nereden yapılacak?
Son dakika haberi: Binlerce adayı üniversite tercihi maratonu bekliyor. OSYM’den üniversite tercihlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercihleri nereden yapılacak?
Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS tercih işlemlerinin bugün başlayacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, '2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz' dedi.