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Eğitim

ÖSYM’den son dakika üniversite tercihi açıklaması üniversite tercihleri ne zaman nereden yapılacak?

Son dakika haberi: Binlerce adayı üniversite tercihi maratonu bekliyor. OSYM’den üniversite tercihlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercihleri nereden yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 09:57:00 -
ÖSYM’den son dakika üniversite tercihi açıklaması üniversite tercihleri ne zaman nereden yapılacak?

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS tercih işlemlerinin bugün başlayacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, '2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz' dedi.

 

 

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