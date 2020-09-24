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Eğitim ÖSYM’den flaş DGS açıklaması!
Eğitim

ÖSYM’den flaş DGS açıklaması!

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı’na giren öğrenciler için flaş açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:18:00 -
ÖSYM’den flaş DGS açıklaması!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Aygün, DGS adaylarının tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercihlerle önemli açıklama yaptı.

Prof. Dr. Halis Aygün twitter hesabından, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız dedi.

İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün twitter paylaşımı

“Değerli DGS adaylarımız,

2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız.

Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020DGS”

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