ÖSYM’de HES kodu dönemi sona erdi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aygün yaptığı paylaşımda, “Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (http://ais.osym.gov.tr) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacaktır. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim” dedi.