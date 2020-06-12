ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? YKS giriş yerleri belli oldu mu?
"ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusu binlerce aday tarafından araştırılıyor. Sınav belgesinin açıklanmasıyla birlikte, sınav yerleri belli olacak olan öğrenciler hazırlıklara başlayacak. Dolayısıyla bütün gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki ama sınav giriş belgeleri açıklandı mı, öğrenciler belgeleri ne zaman çıkartacak? YKS giriş yerleri belli oldu mu? Giriş yerleri ne zaman belli olacak ve açıklanacak? İşte merak edilen detaylar ve YKS sınav belgesi tarihi...
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturum tarihleri belli oldu.YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'nin oturumları için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
Yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebileceği gibi, YKS sınav yerleri 14 gün öncesinde açıklanacak.
Bu kapsamda adaylar TYT deneme sınavını 9 Haziran Salı saat 07.30'dan 10 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a; AYT deneme sınavını ise 11 Haziran Perşembe günü saat 07.30'dan 12 Haziran Cuma saat 23.59'a kadar kendilerine uygun herhangi bir saatte başlatabilecek.
Adaylara TYT deneme sınavında 125 soru için 165 dakika, AYT deneme sınavı için de 166 soru için 180 dakika süre tanınacak.