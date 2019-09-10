0553 313 94 23

ÖSYM ve HAVELSAN arasında iş birliği

ÖSYM Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere iş birliği protokolü imzalandı

10 Eylül 2019 Salı 16:16
ÖSYM ve HAVELSAN arasında iş birliği

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolüne, ÖSYM'de düzenlenen törende, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay imza attı.

Prof. Dr. Aygün, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu iş birliğiyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ÖSYM'nin görevleri kapsamında birlikte çalışmalar yürütmek, iki kurumun birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek, güç birliği oluşturmak ve gelecekte ortak gerçekleştirilebilecek faaliyetler için birlikte çalışabilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Aygün, iki köklü ve güçlü kurumun birlikte hareket ederek tecrübe paylaşımı yapmasıyla ülke adına geleceğe emin adımlarla ilerleneceğini belirtti.

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay da bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ÖSYM'nin görevleri kapsamına giren işlerde birlikte çalışmalar yürütmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin köklü ve güzide kurumlarından biri olan ÖSYM'nin faaliyet alanları kapsamında sürdürdüğü başarılı çalışmaları, HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği ileri teknolojiler ve akıllı dijital çözümlerle destekleyeceğimiz için çok mutluyuz. Bu iş birliği için başta ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:16
  1. HAVELSAN
  2. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay
  3. İşbirliği protokolü
  4. ÖSYM
  5. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Ali Koç'a görev!
    1. UEFA'dan Ali Koç'a görev!
    2. FETÖ’cü öğretmen yakalandı
    3. Aşure günü faciaya dönüştü: 31 ölü!
    4. Ayvalık’ta 40 mülteci yakalandı
    5. Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı
    6. Saldırıya uğrayan servis sürücüsü..
    7. SP’li belediye meclis üyeleri istifa..
    8. Başkan Say’dan Başkan Özhaseki’ye..
    9. "Cammu Keşmir, gezegenin en büyük..
    10. Ürgüp’te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli..
    11. Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 3..
    12. Manavgat’ta sahte içki operasyonu
    13. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir..
    14. Jandarma köy yollarında denetim yaptı
    15. USET yol yapım çalışmalarında sona..
    16. Aksalur’da asfalt çalışmaları hız..
    17. İl Jandarma Komutanı Erol, Nevşehir..
    18. Bakanlık açıkladı! 2 terörist öldürüldü
    19. Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına..
    20. Bolu’da okul servislerine 9 bin lira..
    21. 2019 Bekçilik sözlü mülakat ne zaman..
    22. Sergio Ramos'un hayatı belgesel oldu
    23. Uluslararası Tahsilat El Kitabı’nın..
    24. Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel..
    25. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi
    26. Katil Esed yine sivilleri vurdu!
    27. ÖSYM ve HAVELSAN arasında iş birliği
    28. Burkina Faso'da askeri birliğe..
    29. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    30. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!