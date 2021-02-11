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Gündem ÖSYM sözleşmeli uzman alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
Gündem

ÖSYM sözleşmeli uzman alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Son dakika haber: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sözleşmeli uzman personel alımı sözlü sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı sınava girenlerce merak ediliyordu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, ÖSYM sözleşmeli uzman alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 11:52:00 - 2021-02-11 11:54:43
ÖSYM sözleşmeli uzman alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Sözleşmeli Uzman Personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, 2020-ÖSYM Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personeli Sözlü Sınav sonuçlarına 11 Şubat 2021 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

 

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