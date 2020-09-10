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Aktüel ÖSYM, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için tercih almaya başladı
Aktüel

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için tercih almaya başladı

Adaylar tercihlerini bugünden itibaren 16 Eylül'e kadar yapabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:05:59 -
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için tercih almaya başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına yerleştirme yapılması için adaylardan tercih alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak.

Bu kapsamda adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 16 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, tercih işlemleri için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan KPSS-2020/11 tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.


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