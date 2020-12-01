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Eğitim ÖSYM o sınavları erteledi!
Eğitim

ÖSYM o sınavları erteledi!

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:42:00 - 2020-12-01 15:59:39
ÖSYM o sınavları erteledi!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Değerli Adaylarımız, koronavirüs ile mücadele kapsamında 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

Artan koronavirüs vakaları kapsamında birçok yeni tedbir kararı alınırken, sınavların akıbeti de merak konusu oldu. Hafta sonu yapılacak olan açık öğretim sınavları ileri bir tarihe ertelenirken, ALES ve diğer sınavlar için herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

"2020 takviminde yer alan sınavlar ileri bir tarihe ertelendi"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Sınavların yeni tarihleri belirlenecektir"

Aygün açıklamalarında, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır" dedi.

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