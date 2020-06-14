ÖSYM MSÜ soruları, cevap anahtarı ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020 yılında 14 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar buradan elde edecekleri puanlara göre MSÜ’de yer alabilecek ardından da MSB bünyesinde görev alacaklar. Peki, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak ve sorular ne zaman yayınlanacak?

MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından erişime açılacak olan sorular ve cevaplar genellikle sınavı takiben en geç 5 gün içerisinde duyuruluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin “duyurular” sayfası üzerinden adaylar soruların ve cevapların erişime açılıp açılmadığını öğrenebilecekler. Kurumun diğer sınavlarda olduğu gibi soruların belirli bir kısmını herkese açık olarak, tamamını ise sadece sınava katılan adayların bilgisine açık olarak yayınlaması bekleniyor.

2020 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin verdiği bilgilere göre 14 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları 7 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar ÖSYM’nin “sonuç” sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecekler.