ÖSYM Milli Sporcu yerleştirme tercih 2021 başvurusu başladı mı?

Milli sporcu yks tercihleri 2021. ÖSYM 2021 spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar (milli sporcular) için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları, 28 Eylül-4 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.

2021 milli sporcu üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 4 Ekim 2021 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM 2021 YKS milli sporcu üniversite tercihleri nereden yapılacak?

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecek.

Milli sporcular en fazla kaça üniversite tercihi yapacak?

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.