  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Kamu kurumlarında memur olmak için binlerce aday ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavında ter döküyor. Daha önce KPSS lisans sınavı yapılmıştı. Şimdi de önlisans mezunlarının girdiği KPSS önlisans sınavı tamamlandı. Peki KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sınav sonucunu ne zaman açıklar? İşte 2020 KPSS önlisans sınav sonucu haberi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 08:25:00 -
ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) devam ediyor. 25 Ekim Pazar günü önlisans mezunları KPSS sınavında ter döktü. KPSS önlisans sınavına giren adaylar bir yandan KPSS önlisans sınav soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını araştırırken bir yandan da 2020 KPSS önlisans sonuç tarihi merak ediyor. 

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu. KPSS önlisans sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklancak. ÖSYM KPSS sonuçları için tıklayın.

KPSS sınav tarihleri

KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında yapılmıştı ÖSYM’nin sitesinde yer alan bilgiye göre geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Temmuz’da sona ermişti.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 30 Eylül'de sona ermişti. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım'da yapılacak.

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de tamamlandı. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de yapıldı.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta yine ÖSYM tarafından yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni nesil bunlarla zehirleniyor! Sözde Türkiye 'güzeli' rezil oldu
Gündem

Yeni nesil bunlarla zehirleniyor! Sözde Türkiye 'güzeli' rezil oldu

"Miss Turkey 2018" adlı rezil yarışmada sözde ‘Türkiye güzeli’ seçilen ve kokuşmuş magazin medyasının pohpohladığı Şevval Şahin’in, katıldığ..
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay