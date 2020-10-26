ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) devam ediyor. 25 Ekim Pazar günü önlisans mezunları KPSS sınavında ter döktü. KPSS önlisans sınavına giren adaylar bir yandan KPSS önlisans sınav soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını araştırırken bir yandan da 2020 KPSS önlisans sonuç tarihi merak ediyor.

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu. KPSS önlisans sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklancak. ÖSYM KPSS sonuçları için tıklayın.

KPSS sınav tarihleri

KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında yapılmıştı ÖSYM’nin sitesinde yer alan bilgiye göre geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Temmuz’da sona ermişti.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 30 Eylül'de sona ermişti. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım'da yapılacak.

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de tamamlandı. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de yapıldı.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta yine ÖSYM tarafından yapılacak.