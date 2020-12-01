Sınavların yeni koronavirüs tedbirleri doğrultusunda ertelendiğini ifade eden ÖSYM Başkanı Halis Aygün, salgının ülkedeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihlerinin belirleneceğini ve kamuoyuna ayrıca duyurulacağını belirtti.

ÖSYM hangi sınavları erteledi?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, aralık ayında yapılacak olan sınavların ertelendiğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES /2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS /13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Ertelenen sınavların yapılacağı tarihler, koronavirüs salgını sürecinde konuyla ilgili alınacak kararlar üzerine ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyuna duyurulacak.