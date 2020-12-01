  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ÖSYM hangi sınavları erteledi?
Eğitim

ÖSYM hangi sınavları erteledi?

ÖSYM, yeni koronavirüs tedbirleri üzerine ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteleme kararı aldığını duyurdu. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:22:00 -
ÖSYM hangi sınavları erteledi?

Sınavların yeni koronavirüs tedbirleri doğrultusunda ertelendiğini ifade eden ÖSYM Başkanı Halis Aygün, salgının ülkedeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihlerinin belirleneceğini ve kamuoyuna ayrıca duyurulacağını belirtti.

ÖSYM hangi sınavları erteledi?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, aralık ayında yapılacak olan sınavların ertelendiğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES /2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS /13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. 

Ertelenen sınavların yapılacağı tarihler, koronavirüs salgını sürecinde konuyla ilgili alınacak kararlar üzerine ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyuna duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişinin istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski Ankara Büyü..
Türk gemisine küstah saldırı
Gündem

Türk gemisine küstah saldırı

Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı açıklandı.
Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler
Dünya

Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler

Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçen Arjantin'in Çin yapımı JF-17'leri satın almayı planladığı öğrenildi.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay