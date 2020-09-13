ÖSYM ek yerleştirme ne zaman? Üniversite ek tercihleri

ÖSYM ek yerleştirme nedir? 2020 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 2020 ÖSYM tercih sonuçlarına göre, kayıt hakkı kazanan adayların kazandıkları programa kayıt yaptırmaması sonucu bu programlara ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılmaktadır. Üniversiteler boş kontenjanları ÖSYM’ye bildirir. ÖSYM de önlisans ve lisans programlarının boş kontenjanlarını belirler ve ÖSYM ek tercih kılavuzu olarak adaylara duyurulur. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS ek tercihler başladı mı?

Üniversitelerde ne kadar boş kontenjan var?

Üniversite ek yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tercih sonuçları sonrası adaylar kazandıkları üniversiteye kayıtlarını gerçekleştirdi. Yüz yüze kayıtlar 5 Eylül’de, elektronik üniversite kayıtları ise 6 Eylül’de tamamlandı. Üniversite kayıtlarınını tamamlanmasından sonra herhangi bir önlisans, ya da lisans programlara yerleşemeyen adaylar ÖSYM ek yerleştirmenin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki üniversite ek tercihler başladı mı? Üniversite ek tercihleri için gözler ÖSYM’ye çevrildi. ÖSYM, 2020 YKS ek tercih kılavuzunu henüz yayınlamadı. Ancak ÖSYM YKS kılavuzunda ek yerleştirmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

ÖSYM üniversite ek yerleştirme nasıl yapılacak?

ÖSYM ek yerleştirme sonuçları nereden açıklanacak?

ÖSYM ek yerleştirme başvurusunda bulunacak adaylar üniversite ek tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

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