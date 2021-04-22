ÖSYM DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS DHBT sınavı 27 Aralık 2020’e yapılması planlanıyordu. Ancak artan korona vakaları nedeniyle 11 Nisan’a ertelenmişti. Ertelenen 2020 DHBT sınavı ÖSYM tarafınan 11 Nisan’da gerçekleştirildi. 2020 KPSS DHBRT sınavının tamamlanmasıyla bilikte DHBT’ye giren adaylar sınav ÖSYM’nin DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklayacağını sorgulamaya başladı. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? 2020 KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı!

DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?

DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklaması beklenirken, koronavirüs needeniyle ertelenen KPSS DHBT'nin yeni sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 15 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 26 Nisan'a çevrildi. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.

11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlanmıştı.