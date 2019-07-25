ÖSYM DGS sınav sonuçları 2019 son dakika DGS sonuçları sorgula
İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM DGS takvimine göre 25 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Peki DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2019 sonuçları sorgula.25 Temmuz 2019 Perşembe 13:49
DGS sonuçları son dakika haberi: İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM DGS takvimine göre 25 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Peki DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2019 sonuçları sorgula.
2019 DGS başvuruları 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. DGS geç başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 olarak belirlenmişti. 2019 DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. DGB 2019 sınav sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS puanları AÖF.
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