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Eğitim

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Hüseyin Aygün "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek. Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:13:00 - 2020-06-22 11:35:53
ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Hüseyin Aygün, YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı. İsteyen adayların ise, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebileceğini belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamaları şöyle;

YKS'de Covid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

Corona virüs şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor.

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