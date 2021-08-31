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Eğitim ÖSYM Başkanı'ndan flaş duyuru! Sadece bu seneye özel yapılacak
Eğitim

ÖSYM Başkanı'ndan flaş duyuru! Sadece bu seneye özel yapılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den flaş YKS açıklaması geldi. Bu sene iki “ek Yerleştirme” yapılacağını duyuran Aygün, "Boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 13:33:00 -
ÖSYM Başkanı'ndan flaş duyuru! Sadece bu seneye özel yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans Programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo-3 ve Tablo-4'ün 'https://osym.gov.tr/TR,21287/2021-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-31082021.html' adresinde yayımlandığını açıkladı.

Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak.

2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

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