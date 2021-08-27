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Gündem ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama
Gündem

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite adaylarının merakla beklediği 2021-YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 14:19:00 - 2021-08-27 14:22:11
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite adaylarının merakla beklediği 2021-YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aygün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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