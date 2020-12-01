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Eğitim ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi
Eğitim

ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:05:00 -
ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

 

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