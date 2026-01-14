  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor! Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler' En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol
Eğitim ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı
Eğitim

ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 31 Ocak'ta yapılacak 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) başvuruları başladı. İşte ayrıntılar…

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan ve bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olan e-TEP, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Sınava başvurular, 22 Ocak'a kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" veya "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 kontenjanla sınırlı olacak.

ÖSYM duyurdu! MSÜ başvuruları başladı
ÖSYM duyurdu! MSÜ başvuruları başladı

Eğitim

ÖSYM duyurdu! MSÜ başvuruları başladı

ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik duyuru! Selçuk Üniversitesi’ndeki o kadroya yeni şart eklendi!
ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik duyuru! Selçuk Üniversitesi’ndeki o kadroya yeni şart eklendi!

Eğitim

ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik duyuru! Selçuk Üniversitesi’ndeki o kadroya yeni şart eklendi!

ÖSYM duyurdu! Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı
ÖSYM duyurdu! Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Eğitim

ÖSYM duyurdu! Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23