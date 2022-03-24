Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürenler başvuru işlemlerini 11 Şubat-7 Mart tarihlerinde tamamladı. Geç başvurular ise 16-17 Mart'ta yapıldı. Sınav başvuru yapanlar ise gözlerini sınav yerlerine çevirdi. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır?

ÖSYM 2022 YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

2022 YKS, 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Belirttiğimiz gibi 17 Mart’ta başvuru işlemleri tamamlandı ve adaylar gözlerini sınava çevirdi. Pek çok kişi, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Genellikle sınavdan 10-15 gün önce sınav giriş yerleri ilan ediliyor. Bu sebeple haziran ayının ilk haftasında YKS 2022 sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS 2022 kalem silgi verilecek mi?

Adayların sınava girişte mutlaka kimlikleri ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Adayların sınav salonuna kalem, silgi sokması yasaktır. ÖSYM her öğrenciye kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete temin etmektedir. Adaylar yanlarında şeffaf şişe içerisinde su getirebilmektedir.