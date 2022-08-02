ÖSYM 2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS sonuçları: Ne zaman açıklanacak?
2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da yapıldı. 2022 DGS sınavına katılan adaylar ÖSYM 2022 DGS sınv sonuçlarını sorguluyor. Peki 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde yapıldı. ÖSYM 2022 DGS başvurularını 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında kabul etmişti. 2022-DGS’de 100 soru sorulurken, sınav süresi 135 dakika olarak uygulandı.
2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler..